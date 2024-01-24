Бельгия спустя 8 лет возобновила импорт лесных орехов из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-ноябре 2023 года импортировали из Азербайджана около 7,6 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад на 18,9% год к году) примерно на 41,8 млн евро (спад на 23,2%), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию около 3,9 тыс. т лесных орехов (рост в 1,9 раза) примерно на 21,9 млн евро (рост в 1,8 раза), в Италию – около 2,4 тыс. т (спад в 2,9 раза) примерно на 13,2 млн евро (спад в 3 раза).

Небольшие объемы приобрели Чехия, Эстония, Испания, Франция, Литва, Латвия, Польша, Словакия, а также Бельгия, которая спустя годы возобновила в ноябре 2023 года импорт лесных орехов из Азербайджана (в предыдущий раз – в декабре 2015 года), закупив 22 т и направив на эти цели примерно 123 тыс. евро.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,1 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,1 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов