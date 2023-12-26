Страны ЕС за 10 мес. закупили в Азербайджане лесных орехов почти на 37 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-октябре 2023 года импортировали из Азербайджана 6,8 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад на 23,2% год к году) на 36,8 млн евро (спад на 28,6%), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 3,5 тыс. т лесных орехов (рост в 1,9 раза) на 19,2 млн евро (рост в 1,7 раза), в Италию – 2,2 тыс. т (спад в 3 раза) на 12 млн евро (спад в 3,3 раза).
Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Литва, которая спустя год возобновила в октябре импорт лесных орехов из Азербайджана, а также Латвия, Польша и Словакия.
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,1 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,1 млн евро (рост на 44,5%).
Р.Керимов
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