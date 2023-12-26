Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

АПК 26.12.2023 19:41

Страны ЕС за 10 мес. закупили в Азербайджане лесных орехов почти на 37 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-октябре 2023 года импортировали из Азербайджана 6,8 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад на 23,2% год к году) на 36,8 млн евро (спад на 28,6%), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 3,5 тыс. т лесных орехов (рост в 1,9 раза) на 19,2 млн евро (рост в 1,7 раза), в Италию – 2,2 тыс. т (спад в 3 раза) на 12 млн евро (спад в 3,3 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Литва, которая спустя год возобновила в октябре импорт лесных орехов из Азербайджана, а также Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,1 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,1 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОРЕХИ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Страны ЕС в I полугодии импортировали лесных орехов из Азербайджана на 25 млн евро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az