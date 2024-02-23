Страны ЕС в 2023г импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 45 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году импортировали из Азербайджана около 8,1 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад на 19,9% год к году) на 44,6 млн евро (спад на 23,2%), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших импортеров этой продукции из Азербайджана в 2023 году вошли: Германия – 4,2 тыс. т (рост на 71,4%) на 23,4 млн евро (рост на 64,1%), Италия – 2,5 тыс. т (спад в 2,8 раза) на 14 млн евро (спад в 2,9 раза) и Польша – 0,5 тыс. т (рост на 81,8%) на 2,7 млн евро (рост на 95,6%).
Небольшие объемы приобрели Бельгия, Чехия, Эстония, Испания, Франция, Литва, Латвия и Словакия.
Р.Керимов
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