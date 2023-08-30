Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле позиций азербайджанских военных на границе в среду вечером. «30 августа примерно в 22:35 ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района», - сообщило Минобороны. По данным ведомства, азербайджанские военные «предприняли адекватные ответные меры». Р.Ахмедов

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