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Дальнее зарубежье 13.08.2023 14:44

Польша намерена сформировать рядом с белорусской границей новую воинскую часть

Польша создает новую воинскую часть близ границы с Беларусью, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Воинская часть будет создана в Чарна-Белостоцкой (город в Подляском воеводстве, близ границы с Беларусью - "ИФ")", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

Он добавил, что первые солдаты появятся там к концу текущего года.

Сообщается, что воинская часть выступит в качестве учебного центра для нужд создаваемой 1-й пехотной дивизии легионов. Блащак уточнил, что в Чарна-Белостоцкой также будут дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка и бойцы Сил территориальной обороны (WOT), в том числе 1-я Подляская бригада WOT.

Агентство сообщает, что на первом этапе в Чарна-Белостоцкой будет построен контейнерный городок, подготовленный для размещения солдат, затем будут возведены капитальные строения.

"Идея этой части состоит в том, чтобы сделать его тактическим учебным центром. Дивизия (1-я пехотная дивизия легионов - "ИФ") очень разветвлена по своей структуре, очень большая, 15 подразделений в 12 локациях, и нам также требуется обучаться для собственных нужд", - заявил агентству командир 1-й пехотной дивизии легионов Норберт Ивановский.

"В мирное время часть будет обучать военнослужащих различным специальностям для нужд подразделений дивизии, а в случае нападения на страну солдаты встанут на оборону", - добавил он.

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Тэги: ПОЛЬША, МИНОБОРОНЫ, ГРАНИЦА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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