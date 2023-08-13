Польша намерена сформировать рядом с белорусской границей новую воинскую часть

Польша создает новую воинскую часть близ границы с Беларусью, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Воинская часть будет создана в Чарна-Белостоцкой (город в Подляском воеводстве, близ границы с Беларусью - "ИФ")", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.
Он добавил, что первые солдаты появятся там к концу текущего года.
Сообщается, что воинская часть выступит в качестве учебного центра для нужд создаваемой 1-й пехотной дивизии легионов. Блащак уточнил, что в Чарна-Белостоцкой также будут дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка и бойцы Сил территориальной обороны (WOT), в том числе 1-я Подляская бригада WOT.
Агентство сообщает, что на первом этапе в Чарна-Белостоцкой будет построен контейнерный городок, подготовленный для размещения солдат, затем будут возведены капитальные строения.
"Идея этой части состоит в том, чтобы сделать его тактическим учебным центром. Дивизия (1-я пехотная дивизия легионов - "ИФ") очень разветвлена по своей структуре, очень большая, 15 подразделений в 12 локациях, и нам также требуется обучаться для собственных нужд", - заявил агентству командир 1-й пехотной дивизии легионов Норберт Ивановский.
"В мирное время часть будет обучать военнослужащих различным специальностям для нужд подразделений дивизии, а в случае нападения на страну солдаты встанут на оборону", - добавил он.
Террористы ИГ взяли ответственность за нападение в иранском Ширазе
В Беларуси ждут с визитом премьера Азербайджана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе - Минобороны Азербайджана
ИВ Сабунчинского района заплатит 728 тыс. манатов за покупку 20 автомобилей
Туркменистан готов к реализации проекта Транскаспийского газопровода - МИД
В Ашхабаде хотят прояснить ряд вопросов по газовому альянсу России, Казахстана и Узбекистана
В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию
Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ
Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС