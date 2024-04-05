ВС Азербайджана пресекли попытку армянских военных провести работы по инженерному усовершенствованию траншеи перед азербайджанскими позициями на границе.

«5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в результате неотложных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана, проводимые армянскими военными работы были немедленно остановлены.

Кроме этого, Минобороны отмечает, что 5 апреля около 17:25 ВС Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении н.п. Мунджуглу Товузского района.

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