ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на условной границе

Вооруженные силы Армении в среду ночью вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на условной азербайджано-армянской границе, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения армянских вооруженных сил 6 сентября в 23:10 с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района", - сообщает ведомство.
Подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобоороны.
Кроме того, оборонное ведомство опровергает распространенную армянской стороной заявление о якобы обстреле в ночь на четверг.
«Распространённая армянской стороной информация о якобы имевшем место 7 сентября примерно в 01:35 обстреле подразделениями армии Азербайджана подразделений вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Азизли, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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