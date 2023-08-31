Компенсации ЕС для транзита украинского зерна в порты Балтии могут достичь 600 млн евро

Еврокомиссия до сих пор не имеет четкого решения относительно того, будет ли продлен временный запрет на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины в пять соседних с ней стран ЕС, несмотря на то, что через 15 дней должны полностью открыться границы в агроторговле Украины с Евросоюзом, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
"Если этот запрет не будет продлен, у нас возникнут проблемы", - заявил он во время заседания в Европарламенте в четверг, подчеркнув, что это только его личная позиция по данному вопросу.
По его мнению, для предотвращения нового возможного кризиса на агрорынке ЕС в контексте торговли с Украиной, особенно в соседних с ней странах, он предложил субсидировать транзит украинского зерна в порты Балтии на уровне 30 евро/тонна.
"Эти деньги - сумма в 600 млн евро - поступят из бюджета ЕС. Условием их выделения станет обязательство Украины найти получателя своих товаров в третьих странах", - пояснил еврокомиссар.
Он считает, что украинское зерно остается в Европе, поскольку стоимость экспорта через порты Балтии в третьи страны слишком высока. В результате третьи страны предпочитают покупать более дешевое российское зерно. Поэтому помощь ЕС Украине в виде субсидии на транспортные расходы является лучшим, по мнению комиссара, решением на данный момент, которое, по словам Войцеховского, поддерживается как украинской стороной, так и представителями пяти соседних с Украиной государств ЕС.
"Покупатели из стран за пределами Европы тогда начнут расплачиваться за покупку зерна из Украины. Это предложение также имеет смысл только тогда, когда временный запрет на импорт в пять стран будет продлен", - сказал Войцеховский, упомянув при этом также о перспективе продления и поддержки транзита украинских товаров через ЕС.
В случае принятия иного решения, по его мнению, украинское зерно снова заполонит упомянутые рынки пяти стран, и лишь часть его будет экспортироваться в третьи страны.
Депутаты Европарламента спросили Войцеховского, не будет ли лучшим решением для ЕС просто в рамках помощи Украине купить украинское зерно, а затем пожертвовать его голодающим, что вселило бы уверенность, что оно не останется в ЕС. На что Войцеховский ответил, что подобное решение слишком дорого обойдется для бюджета ЕС.
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