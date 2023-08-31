«Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ

Агдамский «Карабах» вышел в групповой раунд Лиги Европы. Сегодня "Карабах" в ответной встрече раунда плей-офф ЛЕ со словенской "Олимпией" сыграл 1:1. Неделю назад "Карабах" обыграл "Олимпию" со счетом 2:0. По сумме двухматчевого противостояния «Карабах» обыграл «Олимпию» со счетом 3:1 и вышел в групповой раунд турнира. Р.Ахмедов

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