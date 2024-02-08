Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025

Сегодня в Париже (Франция) прошла жеребьевка Лиги наций по футболу сезона 2024/25. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", сборная Азербайджана выступит в группе 1 Дивизиона C, где ее соперниками будут сборные Швеции, Словакии и Эстонии. Р.Ахмедов

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