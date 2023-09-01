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СНГ 01.09.2023 13:26

Токаев требует от промпредприятий Казахстана проходить технологический и экологический аудит каждые 5 лет

Крупнейшие промышленные производства в Казахстане, в том числе инфраструктурные, должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет, считает казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Известно, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Так должно быть и впредь. На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов", - сказал Токаев, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента в пятницу.

При этом глава государства заметил, что в последнее время растет недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств, они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью.

"Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям", - подчеркнул Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОМПРОИЗВОДСТВА, АУДИТ


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