Центр поддержки экспорта в январе-августе сократил экспорт товаров из Азербайджана почти на 22%

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-августе 2023 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $129,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе-августе 2022 года этот показатель составлял $165,2 млн. Таким образом, за 8 месяцев 2023 года объем содействия экспорту сократился на 21,7%.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе этот показатель составил $9,8 млн, феврале - $13,6 млн, марте - $17,5 млн, апреле - $24,6 млн, мае - $9,7 млн, июне - $16,9 млн, июле - $22,6 млн, августе – $14,7 млн.
В 2022 году этот показатель составлял $269,7 млн (рост по сравнению с 2021 годом на 14,7%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Б.Рустамбеков
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