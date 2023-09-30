Центр поддержки экспорта в январе-сентябре сократил экспорт товаров из Азербайджана на 15%

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-сентябре 2023 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $161 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе-сентябре 2022 года этот показатель составлял $189,9 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2023 года объем содействия экспорту сократился на 15,2%.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе этот показатель составил $9,8 млн, феврале - $13,6 млн, марте - $17,5 млн, апреле - $24,6 млн, мае - $9,7 млн, июне - $16,9 млн, июле - $22,6 млн, августе – $14,7 млн, сентябре - $31,6 млн (самый высокий месячный показатель в 2023г – ИФ).
В 2022 году этот показатель составлял $269,7 млн (рост по сравнению с 2021 годом на 14,7%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Б.Рустамбеков
Алиев принял президента Международной астронавтической федерации
Азербайджан выделяет $1 млн для Программы ООН по населенным пунктам
Новые обращения Армении в суд ООН необоснованны и абсурдны - МИД Азербайджана
Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн
Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Великобритания не откажется от поддержки Киева во избежание обострения мировой ситуации - глава британского МИД
Министр обороны США и глава МИД Индии обсудили развитие сотрудничества в военной сфере
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием «4SIM TALKS»
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС