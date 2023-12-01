Центр поддержки экспорта за 11 мес. сократил экспорт товаров из Азербайджана на 3,6%

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-ноябре 2023 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $221,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе-ноябре 2022 года этот показатель составлял $229,7 млн. Таким образом, за 11 месяцев 2023 года объем содействия экспорту сократился на 3,6%.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе этот показатель составил $9,8 млн, феврале - $13,6 млн, марте - $17,5 млн, апреле - $24,6 млн, мае - $9,7 млн, июне - $16,9 млн, июле - $22,6 млн, августе – $14,7 млн, сентябре - $31,6 млн, в октябре – $18,4 млн, в ноябре - $42 млн (самый высокий месячный показатель в 2023г – ИФ).
В 2022 году этот показатель составлял $269,7 млн (рост по сравнению с 2021 годом на 14,7%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Б.Рустамбеков
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