Центр поддержки экспорта в 2023г содействовал экспорту товаров из Азербайджана на $242 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в 2023 году экспорту товаров из Азербайджана на сумму $242,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В 2022 году этот показатель составлял $269,7 млн. Таким образом, в 2023 году объем содействия экспорту сократился на 10,1%.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе этот показатель составил $9,8 млн, феврале - $13,6 млн, марте - $17,5 млн, апреле - $24,6 млн, мае - $9,7 млн, июне - $16,9 млн, июле - $22,6 млн, августе - $14,7 млн, сентябре - $31,6 млн, в октябре - $18,4 млн, в ноябре - $41,5 млн (самый высокий месячный показатель в 2023г - ИФ), в декабре – $21,5 млн.
В 2022 году Центр содействовал экспорту товаров на $269,7 млн (рост по сравнению с 2021 годом на 14,7%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Х.Насирзаде
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