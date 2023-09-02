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Регион 02.09.2023 22:59

Пашинян: полная зависимость безопасности Армении от России была ошибкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой полную зависимость республики от России в сфере безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999 процентов была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасность от одного места является стратегической ошибкой", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении в субботу.

По его словам, "после того, как Армения вкусила горькие плоды этой ошибки", в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности.

"Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность", - резюмировал армянский лидер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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