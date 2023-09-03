Зеленский сообщил, что провел переговоры с Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (Twitter), что провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и стороны обсудили функционирование зернового коридора, а также проблемы безопасности.
"Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области", - написал Зеленский.
Он также поблагодарил Макрона за военную помощь и договорился об участии французских компаний в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности.
В.Алиев
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