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Дальнее зарубежье 03.09.2023 19:30

Зеленский сообщил, что провел переговоры с Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (Twitter), что провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и стороны обсудили функционирование зернового коридора, а также проблемы безопасности.

"Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил Макрона за военную помощь и договорился об участии французских компаний в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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