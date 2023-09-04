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Это интересно 04.09.2023 17:29

АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 268 квартир с правом выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в сентябре предложит гражданам страны 268 новых квартир в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.

Как отмечает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сообщение фонда, 234 квартиры предлагается в жилищном комплексе в Абшеронском районе (поселок Сарай, улица Мохаммеда Асадова). В этом комплексе в аренду предлагаются 1, 2-х комнатные полностью отремонтированные квартиры.

Кроме того, еще 34 квартиры предлагаются в комплексе, расположенном в Сураханском районе Баку (поселок Гарачухур, улица Сурхая Ночуева). В этом комплексе в аренду предлагаются 2, 3 и 4-х комнатные полностью отремонтированные квартиры.

Фонд отмечает, что с 14 сентября будет открыта электронная система для выбора квартир.

В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались 3913 граждан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, КВАРТИРЫ, АРЕНДА


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