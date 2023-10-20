АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в конце октябре предложит гражданам страны 171 новую квартиру в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.

Как отмечает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сообщение фонда, 171 квартира предлагается в жилищном комплексе в Абшеронском районе (поселок Сарай, улица Мухаммеда Асадова). В этом комплексе в аренду предлагаются 1 и 2-х комнатные полностью отремонтированные квартиры.

Фонд отмечает, что с 30 октября будет открыта электронная система для выбора квартир.

В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались около 4,1 тыс. граждан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде