Песков: Россия является составной частью Южного Кавказа и из Армении уйти не может

В Кремле заявили, что не согласны с мнением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Россия добровольно уходит с Южного Кавказа.

На просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание армянского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может".

"И давайте не забывать, что в России живет, в конце концов, больше армян, чем, собственно, в Армении, а большинство из которых является абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации", - отметил Песков.