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Регион 05.09.2023 13:17

Песков: Россия является составной частью Южного Кавказа и из Армении уйти не может

В Кремле заявили, что не согласны с мнением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Россия добровольно уходит с Южного Кавказа.

На просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание армянского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может".

"И давайте не забывать, что в России живет, в конце концов, больше армян, чем, собственно, в Армении, а большинство из которых является абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации", - отметил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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