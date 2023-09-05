Песков: Россия является составной частью Южного Кавказа и из Армении уйти не может

В Кремле заявили, что не согласны с мнением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Россия добровольно уходит с Южного Кавказа.
На просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание армянского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может".
"И давайте не забывать, что в России живет, в конце концов, больше армян, чем, собственно, в Армении, а большинство из которых является абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации", - отметил Песков.
ГААД получит 20 млн манатов на проектирование и строительство новой автодороги Губадлы-Лачин
МВД Беларуси и Азербайджана имеют все условия для наращивания потенциала сотрудничества – Корзюк
Экспорт зерна из РФ в 2023/2024 сельхозгоду может превысить рекорд прошлого сезона
Мировые цены на пшеницу продолжат плавный рост
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $41 млн
Госагентство ОМС направит 30 млн манатов на закупку лекарств для медучреждений
Центральная больница Хачмазского района направит 763 тыс. манатов на капремонт нежилых зданий
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 268 квартир с правом выкупа
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС