Moody`s подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service во вторник подтвердило рейтинги компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) на уровне «Ba1».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», прогноз по рейтингам подтвержден «стабильный».

Одновременно Moody`s повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) SOCAR до «ba2» с «ba3».

Агентство в своем пресс-релизе отмечает, что рейтинговое действие, включая повышение BCA, отражает улучшение финансовых показателей и кредитных показателей SOCAR на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и газа; стратегическое значение компании для правительства Азербайджана; а также недавний опыт большей дисциплины в принятии стратегических решений и решений акционеров, инвестиционных расходов и распределений акционеров, что приводит к положительному генерированию денежных средств и лучшей ликвидности.

Moody`s подчеркивает, что деловой и финансовый профиль SOCAR за последние годы укрепился благодаря динамичным ценовым условиям на углеводороды, стабильности по отношению к растущей добыче и устойчивым торговым операциям.

Рейтинги компании в целом, отражают: ее ключевую роль в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее важность для национальной экономики; устойчивые объемы добычи углеводородов; тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости.

Стабильный прогноз по рейтингу SOCAR соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу Азербайджана и отражает мнение агентства о том, что конкретные кредитные факторы компании, включая ее операционные и финансовые показатели, рыночную позицию и ликвидность, будут оставаться соизмеримыми с ее рейтингом на устойчивой основе.

Moody`s может повысить рейтинг SOCAR, если будет повышен суверенный рейтинг Азербайджана.

Р.Ахмедов