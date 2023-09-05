Moody`s подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service во вторник подтвердило рейтинги компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) на уровне «Ba1».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», прогноз по рейтингам подтвержден «стабильный».
Одновременно Moody`s повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) SOCAR до «ba2» с «ba3».
Агентство в своем пресс-релизе отмечает, что рейтинговое действие, включая повышение BCA, отражает улучшение финансовых показателей и кредитных показателей SOCAR на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и газа; стратегическое значение компании для правительства Азербайджана; а также недавний опыт большей дисциплины в принятии стратегических решений и решений акционеров, инвестиционных расходов и распределений акционеров, что приводит к положительному генерированию денежных средств и лучшей ликвидности.
Moody`s подчеркивает, что деловой и финансовый профиль SOCAR за последние годы укрепился благодаря динамичным ценовым условиям на углеводороды, стабильности по отношению к растущей добыче и устойчивым торговым операциям.
Рейтинги компании в целом, отражают: ее ключевую роль в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее важность для национальной экономики; устойчивые объемы добычи углеводородов; тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости.
Стабильный прогноз по рейтингу SOCAR соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу Азербайджана и отражает мнение агентства о том, что конкретные кредитные факторы компании, включая ее операционные и финансовые показатели, рыночную позицию и ликвидность, будут оставаться соизмеримыми с ее рейтингом на устойчивой основе.
Moody`s может повысить рейтинг SOCAR, если будет повышен суверенный рейтинг Азербайджана.
Р.Ахмедов
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