Цена Brent подскочила выше $90 за баррель

Цена нефти Brent подскочила выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 во вторник составляет $90,5 за баррель, что на $1,5 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,81 (2,12%), до $87,36 за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.