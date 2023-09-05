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Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

ТЭК 05.09.2023 17:46

Цена Brent подскочила выше $90 за баррель

Цена нефти Brent подскочила выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 во вторник составляет $90,5 за баррель, что на $1,5 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,81 (2,12%), до $87,36 за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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