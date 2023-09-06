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Это интересно 06.09.2023 15:30

Наводнение не затронуло популярный у туристов исторический центр Стамбула

Наводнение не затронуло туристические районы Стамбула, поэтому отдыху российских туристов ничего не угрожает, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Как сообщает принимающий офис в Стамбуле, эпицентр наводнения приходится на пригороды, при этом исторический центр, в частности, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло", - рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", все трансферы и экскурсии по городу выполняются в плановом режиме.

Вечером 5 сентября в Стамбуле из-за сильных ливней началось мощное наводнение. Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, затоплены дороги, несколько станций метро, парализован общественный транспорт.

Как сообщают турецкие СМИ, наибольший ущерб наводнение принесло районам Арнавуткей к северу от центра, Башакшехир и Кючукчекмедже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, НАВОДНЕНИЕ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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