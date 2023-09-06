Наводнение не затронуло популярный у туристов исторический центр Стамбула

Наводнение не затронуло туристические районы Стамбула, поэтому отдыху российских туристов ничего не угрожает, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Как сообщает принимающий офис в Стамбуле, эпицентр наводнения приходится на пригороды, при этом исторический центр, в частности, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло", - рассказали в компании.
Как отметили в "Интуристе", все трансферы и экскурсии по городу выполняются в плановом режиме.
Вечером 5 сентября в Стамбуле из-за сильных ливней началось мощное наводнение. Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, затоплены дороги, несколько станций метро, парализован общественный транспорт.
Как сообщают турецкие СМИ, наибольший ущерб наводнение принесло районам Арнавуткей к северу от центра, Башакшехир и Кючукчекмедже.
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