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Туризм 13.02.2024 21:40

Стамбул принял рекордные 17 млн интуристов в 2023г

Иностранный турпоток в Стамбул по итогам 2023 года превысил 17 млн, из России в самый крупный турецкий город приехали почти 2 млн туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.

По данным министерства, в 2023 году Стамбул посетили 17,37 млн иностранных гостей, это на 8,4% больше, чем годом ранее.

Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул, город посетили 1,99 млн туристов. На втором месте Германия с 1,28 млн. Третье место занял Иран с более чем одним миллионом гостей. Также в первую десятку вошли США (853,8 тыс.), Великобритания (701,4 тыс.), Саудовская Аравия (604,5 тыс.), Франция (589,1 тыс.), Италия (431,6 тыс.), Ирак (404,6 тыс.) и Узбекистан (389,7 тыс.)

В декабре в город приехали более 1,3 млн путешественников. Наибольшее число прибытий в Стамбул в декабре у россиян - 148 тыс., их доля в общем иностранном турпотоке составляет 11,2%. На втором месте Германия (97,6 тыс., доля - 7,4%), замыкает тройку Иран (88 тыс., 6,7%). В пятерку также вошли Великобритания (3,8%) и США (3,8%). В топ-10 вошли Франция (3,5%), Италия (2,9%), Саудовская Аравия (2,7%), Нидерланды (2,2%) и Узбекистан (2,1%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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