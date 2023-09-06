Посол Саудовской Аравии заявил о намерении Эр-Рияда расширить сотрудничество с Тегераном

Саудовская Аравия нацелена на долгосрочное развитие отношений с Ираном, заявил новый посол Королевства в Тегеране Абдулла бен Сауд аль-Анзи.
"Политические планы Саудовской Аравии до 2030 года предусматривают расширение сотрудничества с Ираном на основе стратегического видения, которое принесет взаимное доверие, укрепит добрососедство, взаимопонимание, а также конструктивный диалог между двумя странами", - сказал посол, которого цитируют в среду иранские СМИ.
Накануне Абдулла бен Сауд аль-Анзи прибыл в Тегеран спустя семь лет после разрыва дипотношений между двумя странами.
В тот же день к своим обязанностям приступил в Эр-Рияде посол Ирана Алиреза Энаяти.
Обмен послами поставил точку в многолетнем конфликте между странами, которые считаются лидерами двух основных течений ислама - шиизма и суннизма.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.
В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.
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