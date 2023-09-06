IfW прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,5% в 2023 году

Экономика Германии по итогам 2023 года снизится более значительно, чем предполагалось ранее, поскольку слабеющая производственная база страны ощущает на себе последствия падения мирового спроса и сокращения расходов из-за более высоких процентных ставок, говорится в сообщении Кильского Института мировой экономики (IfW).
Эксперты IfW теперь ожидают падения ВВП на 0,5%, в то время как в июне предполагалось сокращение на 0,3%.
"Основные причины этого - слабая промышленная активность, кризис в строительном секторе и слабые потребительские расходы", - отмечается в сообщении института, которое цитирует MarketWatch.
Кроме того, IfW понизила оценку роста ВВП ФРГ в 2024 году до 1,3% с ранее ожидавшихся 1,8%.
"Германия сейчас ощущает на себе последствия своей старой промышленной бизнес-модели. Кроме того, изменение процентных ставок оказывает давление на экономику страны напрямую и через экспортные рынки", - считает президент IfW Мориц Шуларик.
Однако несмотря на ухудшение ситуации в экономике страны, рынок труда Германии, как ожидается, останется устойчивым, а государственный долг - стабильным, прогнозирует институт.
Ожидается, что инфляция будет находиться в районе 2% в 2024-2025 гг., то есть соответствовать целевому уровню Европейского центрального банка. При этом темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) останутся существенно выше 2%, отмечают эксперты.
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