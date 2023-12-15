Бундесбанк ухудшил прогноз роста ВВП Германии в 2024-2025гг

Центробанк Германии ухудшил прогноз роста ВВП страны на следующие два года из-за низкого глобального спроса.
Теперь Бундесбанк ожидает повышения экономики на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году, говорится в полугодовом отчете. Ранее он предполагал увеличение на 1,2% и 1,3% соответственно.
Слабый внешний спрос является основным тормозом для германской промышленности, в то время как ограниченные потребительские расходы и более высокие затраты на финансирование сдерживают инвестиции, отмечает ЦБ. При этом позитивными факторами для экономики являются стабильный рынок труда, сильный рост заработной платы и ослабление инфляции, что должно помочь восстановлению роста расходов домохозяйств.
"С начала 2024 года экономика Германии, скорее всего, вернется на путь роста и постепенно наберет скорость", - заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.
Ожидается, что инфляция будет замедляться быстрее, чем предполагалось. ЦБ прогнозирует подъем потребительских цен, гармонизированных со стандартами Европейского союза, на 2,7% в следующем году и на 2,5% в 2025 году по сравнению с прежней оценкой в 3,1% и 2,7% соответственно.
"Ужесточение денежно-кредитной политики дает все более значительные результаты", - сказал Нагель.
Тем не менее инфляция по-прежнему прогнозируется на уровне 2,2% в 2026 году, что выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
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