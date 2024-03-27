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Макроэкономика 27.03.2024 19:11

Экономика Германии вырастет на 0,1% в 2024г - прогноз ведущих исследовательских институтов страны

Экономика Германии избежит рецессии в 2024 году, однако вырастет всего на 0,1% из-за сокращения экспорта и слабого внутреннего спроса, прогнозируют ведущие исследовательские институты ФРГ.

Предыдущий прогноз, подготовленный мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальским институтом экономических исследований в Эссене (RWI) и Институтом экономических исследований в Галле (IWH), предполагал рост ВВП Германии на 1,3%.

В 2023 году германская экономика сократилась на 0,3%.

Экономисты предупредили, что внутренний спрос растет медленнее, чем ожидалось, а экспорт страдает из-за высоких цен на электроэнергию, снижающих конкурентоспособность германских энергоемких товаров.

"Циклические и структурные факторы приводят к ослаблению темпов роста экономики, - отметил глава отдела экономических исследований в IfW Штефан Кутс. - Весной может начаться восстановление, но в целом импульс к росту будет не очень сильным".

В 2025 году, по оценкам экспертов, рост ВВП Германии ускорится до 1,4%.

Прогноз для инфляции на 2024 год составляет 2,3%, на 2025 год - 1,8%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ЭКСПЕРТЫ, ПРОГНОЗ


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