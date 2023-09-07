Алиев считает, что роль ОТГ на международной арене будет расти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Организация тюркских государств (ОТГ) укрепит свои позиции на международной арене.

«Мы всегда должны быть рядом друг с другом, все страны-члены вносят свой ценный вклад в развитие Организации тюркских государств, в том числе и Азербайджан», - сказал Алиев, принимая в четверг участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей ОТГ и международных учений «Баку-2023».

Его слова приводятся на сайте главы государства.

Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживал укрепление этой организации, подчеркнув, что «отношения со странами-членами организации занимают первое место среди наших (Азербайджана – ИФ) внешнеполитических приоритетов».

«Я неоднократно заявлял об этом как президент, в то же время мы демонстрировали это на практике», - заявил президент Азербайджана.

Он заметил, что «тюркский мир – это большая семья», и «я рад, что в последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают организации большую поддержку». Эта поддержка должна оказываться и в последующие годы, добавил президент Азербайджана.

Алиев выразил мнение, что «сегодня ОТГ сумела занять достойное место в мировом масштабе», «однако мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире». «Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведений консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности - то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство», - заявил президент Азербайджана.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем ОТГ укрепит свои позиции на международной арене, а роль организации будет возрастать.

В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами ОТГ. Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателя в организации.

Р.Керимов