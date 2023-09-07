Алиев считает, что роль ОТГ на международной арене будет расти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Организация тюркских государств (ОТГ) укрепит свои позиции на международной арене.
«Мы всегда должны быть рядом друг с другом, все страны-члены вносят свой ценный вклад в развитие Организации тюркских государств, в том числе и Азербайджан», - сказал Алиев, принимая в четверг участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей ОТГ и международных учений «Баку-2023».
Его слова приводятся на сайте главы государства.
Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживал укрепление этой организации, подчеркнув, что «отношения со странами-членами организации занимают первое место среди наших (Азербайджана – ИФ) внешнеполитических приоритетов».
«Я неоднократно заявлял об этом как президент, в то же время мы демонстрировали это на практике», - заявил президент Азербайджана.
Он заметил, что «тюркский мир – это большая семья», и «я рад, что в последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают организации большую поддержку». Эта поддержка должна оказываться и в последующие годы, добавил президент Азербайджана.
Алиев выразил мнение, что «сегодня ОТГ сумела занять достойное место в мировом масштабе», «однако мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире». «Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведений консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности - то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство», - заявил президент Азербайджана.
Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем ОТГ укрепит свои позиции на международной арене, а роль организации будет возрастать.
В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами ОТГ. Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателя в организации.
Р.Керимов
Греческая компания выплатит штраф за перевозку иранской нефти
Облигации Unibank заинтересовали свыше 50 инвесторов
Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев вырос почти в 1,5 раза
Уголовное дело по нападению на инкассаторов в гипермаркете Bravo направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям
Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа вновь попал в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report
Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Министр обороны Армении отложил визит на Кипр
Таможня Узбекистана сообщила о задержании крупнейшей партии опийного мака
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС