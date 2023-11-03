Алиев призвал развивать между странами ОТГ сотрудничество в сферах обороны и безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал развивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в сферах обороны и безопасности, оборонной промышленности.

Выступая в пятницу на Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, он заявил, что «сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права», вспыхивают конфликты, войны, отметив, что «в таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран».

«Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше», - заявил Алиев.

Р.Керимов