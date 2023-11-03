Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8065 RUR   0.0183 GBR   2.0741 TRY   0.0599

Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

Внешняя политика 03.11.2023 11:07

Алиев призвал развивать между странами ОТГ сотрудничество в сферах обороны и безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал развивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в сферах обороны и безопасности, оборонной промышленности.

Выступая в пятницу на Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, он заявил, что «сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права», вспыхивают конфликты, войны, отметив, что «в таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран».

«Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше», - заявил Алиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ОТГ, ОБОРОНА/БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Инвестиции Азербайджана в экономику стран ОТГ превысили $20 млрд - Алиев Алиев прибыл в Астану для участия в саммите ОТГ Алиев считает, что роль ОТГ на международной арене будет расти Алиев обсудил с новым генсеком ОТГ вопросы развития и укрепления организации Исламофобия и тюркофобия составляют фундамент официальной идеологии Армении – Алиев Алиев призвал страны ОТГ активизировать взаимодействие в сферах безопасности и обороны Алиев считает необходимым сотрудничество стран ОТГ в сфере безопасности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az