Алиев считает, что странам ОТГ нужна «дорожная карта» сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что для достижения национальной безопасности, стабильности и сотрудничества в сфере оборонной промышленности странам-членам Организации Тюркских Государств (ОТГ) необходимо подготовить соответствующую «дорожную карту».

«Сегодняшняя ситуация в мире не поддается прогнозам. Ни в Азербайджане, ни в других странах никто не может сказать, чем закончится геополитическое противостояние Запада и России. С учетом ситуации в Кавказском регионе и на границах стран центральной Азии, особенности с Афганистаном, вопрос безопасности должен быть главным. Для нас последние 20-25 лет вопрос безопасности в связи с конфликтом (с Арменией – ИФ) был наиглавнейшим, так как мы знали, что, если этот конфликт не разрешится мирным путем мы это сделаем силой. Мы усиливали армию, развивали инфраструктуру безопасности, проводили множественные военные учения. И это показало, что это очень правильная политика. Если бы всего этого не было, то мы до сих пор вели бы бессмысленные переговоры с Арменией», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы», отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества стран ОТГ в сфере оборонной промышленности.

Отвечая на вопрос о возможном создании в рамках ОТГ военного союза наподобие НАТО, Алиев ответил, что «сегодня говорить о создании структуры подобной НАТО еще рано, так как для этого нужен определенный консенсус, как нам обеспечить совместную безопасность».

«Для этого нужно согласие всех стран, я же выразил позицию Азербайджана. Я считаю, что мы должны сотрудничать в сферах оборонной промышленности, обороны, должны думать о совместном производстве (продукции оборонной промышленности – ИФ), проводить совместные учения, также должны обратить внимание на безопасность наших границ, так как это является главным для стран с точки зрения национальной безопасности и стабильности», - сказал президент.

«Для достижения этого, конечно, же мы должны подготовить определенную дорожную карту. С практической точки зрения я думаю это будет очень полезно, и каждая страна может дать свои рекомендации по этому поводу. Мы находимся на начальном этапе и это был месседж моим коллегам на последнем саммите ОТГ, сейчас ведутся консультации и посмотрим каким будет результат. Это позиция Азербайджана, но мы это говорим исходя не только из нашего опыта, но в связи с тем, что прогнозировать сейчас происходящее в мире невозможно», - добавил глава государства.

Алиев подчеркнул, что у стран ОТГ имеется большой потенциал, широкая география.

Как сообщалось ранее, Алиев на саммите ОТГ 3 ноября 2023 года в Астане призвал развивать сотрудничество между странами-членами организации в сферах обороны и безопасности, оборонной промышленности.

Б.Рустамбеков