Инвестиции Азербайджана в экономику стран ОТГ превысили $20 млрд - Алиев

Суммарные инвестиции Азербайджана в экономику тюркских государств превысили $20 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше $20 млрд. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию», - сказал Алиев в пятницу на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом «Тюркское столетие».

Президент также отметил, что, создав Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-Кыргызский фонд развития, начался процесс формирования совместных инвестиционных фондов между тюркскими странами.

Алиев также подчеркнул, что за 9 месяцев 2023 года товарооборот Азербайджана со странами ОТГ вырос на 40% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Президент добавил, что укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

В связи с этим, по его словам, одним из основных направлений развития взаимодействия со странами ОТГ являются сферы транспорта и логистики. «Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками. Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде