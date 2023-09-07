Нефть вышла в небольшой плюс, Brent торгуется у $90,6 за баррель

Цены на нефть нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подорожали на 2 цента (0,02%) - до $90,62 за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 6 центов (0,06%) - до $87,60 за баррель.
Обе марки накануне обновили максимумы с середины ноября прошлого года. Brent подорожала по итогам седьмой сессии подряд, а фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день торгов кряду, чего не наблюдалось с января 2019 года.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2 млн баррелей.
Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.
"Нефть остается в центре внимания участников сырьевых рынков с тех пор, как в августе фьючерсы достигли максимумов с начала года. Прогноз сменился на "бычий", тогда как ранее ожидалось, что котировки останутся в диапазоне от чуть ниже $70 до чуть выше $80 за баррель до конца 2023 года", - написали аналитики Sevens Report Research.
"Пролонгация сокращений добычи в Саудовской Аравии и России остается главным поддерживающим фактором возобновившегося ралли", - добавили они.
Азербайджан передал Армении троих футболистов, арестованных на 10 дней
Братислава и Баку могут создать СП в сфере оборонпрома
Алиев и первый вице-президент ЕБРР обсудили сотрудничество Азербайджана и банка
Уголовное дело по нападению на инкассаторов в гипермаркете Bravo направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям
Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа вновь попал в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report
Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
В Сеуле обсуждают с партнерами возможный визит Ким Чен Ына в Россию
Президент Финляндии допустил присутствие войск США на территории республики
Главнокомандующий ВС Судана прилетел в Доху на переговоры с эмиром Катара
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС