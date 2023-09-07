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Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 87.54 +0.85 Brent 90.60 +0.56

ТЭК 07.09.2023 19:27

Нефть вышла в небольшой плюс, Brent торгуется у $90,6 за баррель

Цены на нефть нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подорожали на 2 цента (0,02%) - до $90,62 за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 6 центов (0,06%) - до $87,60 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с середины ноября прошлого года. Brent подорожала по итогам седьмой сессии подряд, а фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день торгов кряду, чего не наблюдалось с января 2019 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

"Нефть остается в центре внимания участников сырьевых рынков с тех пор, как в августе фьючерсы достигли максимумов с начала года. Прогноз сменился на "бычий", тогда как ранее ожидалось, что котировки останутся в диапазоне от чуть ниже $70 до чуть выше $80 за баррель до конца 2023 года", - написали аналитики Sevens Report Research.

"Пролонгация сокращений добычи в Саудовской Аравии и России остается главным поддерживающим фактором возобновившегося ралли", - добавили они.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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