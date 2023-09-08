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Дальнее зарубежье 08.09.2023 09:21

Байден продлил на год действие указа о ЧС в связи с иностранным вмешательством в американские выборы

Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы, сообщил Белый дом.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, прописанного в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия к ним", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента.

В нем отмечается, что чрезвычайное положение было объявлено 12 сентября 2018 года в связи с "необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности" на фоне риска иностранного вмешательства в выборы.

При этом Байден признал, что "нет доказательств того, что какая-либо иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо американских выборах". Тем не менее, по его словам, "иностранные державы исторически стремились пользоваться свободной и открытой политической системой Америки", и такие попытки "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, УКАЗ


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