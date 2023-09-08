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Здравоохранение 08.09.2023 11:28

Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел встречу с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), возглавляемую главным исполнительным директором Уссамой Кайсси.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации Минздрава, Мусаев на встрече отметил, что в стране принят закон «О государственно-частном партнерстве» и он создает благоприятные условия для развития государственно-частного партнерства в области здравоохранения. «В Азербайджане в сфере государственно-частного партнерства ведется работа с целью привлечения частных инвестиций в сектор здравоохранения и, как следствие, расширения и повышения качества предоставляемых услуг», - добавил Мусаев.

Кайсси, в свою очередь, отметил, что Азербайджан с января 2023 года является членом ICIEC.

По его словам, ICIEC совместно с правительством Азербайджана готова к тесному сотрудничеству с частным сектором для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры, улучшения доступа к финансированию многих сфер, в том числе здравоохранения.

«В ходе встречи были обсуждены проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает Минздрав.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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