Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Дальнее зарубежье 08.09.2023 18:45

Представитель ЕС предложил обращаться к США за разъяснениями о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

За ответами на вопросы о поставках Украине снарядов с обедненным ураном следует обращаться к США - так ответил журналисту в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы находимся в Брюсселе, и я не могу отвечать от имени другого евроатлантического партнера о том, что касается предполагаемых поставок на Украину из США. Нужно напрямую спрашивать Соединенные Штаты, чтобы знать, что они поставляют", - сказал пресс-секретарь на брифинге в пятницу.

"По части военных поставок мы не будем высказываться от имени наших союзников. Мы концентрируемся на том, что делаем мы. Но и ЕС, и союзники реагируют на потребности украинской армии", - сказал представитель Борреля.

Отвечая на вопрос о последствиях применения снарядов с обедненным ураном для окружающей среды и здоровья населения, Стано заявил, что в ЕС скорее встревожены ситуацией вокруг Запорожской АЭС, размещением российского ядерного оружия в Беларуси и продовольственным кризисом из-за блокировки украинских портов.

Пентагон заявил 6 сентября, что в рамках пакета военной помощи на $175 млн США направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

"Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams", - отмечалось в документе.

В Пентагоне уточнили, что речь идет о танковых снарядах калибра 120 мм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, УКРАИНА, СНАРЯДЫ


Похожие новости


Санкции в отношении России обсудил замглавы минфина США с коллегами из ЕС ЕС приветствовал завершение уничтожения химоружия США У США пока нет планов эвакуировать американских граждан из Судана - Белый дом ЕС проводит независимую политику относительно США и Китая ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ ЕС и США провели совместные военно-морские учения Байден и фон дер Ляйен обещают продолжать вводить санкции против РФ Посол США в Ереване и глава миссии ЕС в Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе Председатель Еврокомиссии 10 марта встретится с президентом США Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой ЕС - Госдеп США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az