Представитель ЕС предложил обращаться к США за разъяснениями о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

За ответами на вопросы о поставках Украине снарядов с обедненным ураном следует обращаться к США - так ответил журналисту в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы находимся в Брюсселе, и я не могу отвечать от имени другого евроатлантического партнера о том, что касается предполагаемых поставок на Украину из США. Нужно напрямую спрашивать Соединенные Штаты, чтобы знать, что они поставляют", - сказал пресс-секретарь на брифинге в пятницу.
"По части военных поставок мы не будем высказываться от имени наших союзников. Мы концентрируемся на том, что делаем мы. Но и ЕС, и союзники реагируют на потребности украинской армии", - сказал представитель Борреля.
Отвечая на вопрос о последствиях применения снарядов с обедненным ураном для окружающей среды и здоровья населения, Стано заявил, что в ЕС скорее встревожены ситуацией вокруг Запорожской АЭС, размещением российского ядерного оружия в Беларуси и продовольственным кризисом из-за блокировки украинских портов.
Пентагон заявил 6 сентября, что в рамках пакета военной помощи на $175 млн США направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
"Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams", - отмечалось в документе.
В Пентагоне уточнили, что речь идет о танковых снарядах калибра 120 мм.
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