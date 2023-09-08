Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent - $90,77 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:55 составила $90,77 за баррель, что на $0,85 (0,95%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,73 (0,84%), до $87,6 за баррель.

На этой неделе оба сорта подорожали более чем на 2%.

"Цены на нефть продолжают идти вверх, игнорируя общее снижение аппетита к риску на мировых рынках и укрепление доллара США, - отмечает аналитик Deutsche Bank Йенс Педерсен. - Ключевым двигателем цен остается фактор сокращения предложения, однако со следующей недели трейдеры также будут следить за важными решениями Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС)".

ЕЦБ примет решение по ставке на предстоящей неделе, ФРС - неделей позже.

Внимание трейдеров на следующей неделе будет также обращено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт