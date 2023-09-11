СК AzSigorta открыла филиал в Нахчыване

Азербайджанская страховая компания "AzSigorta" открыла филиал в Нахчыване, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как отметил председатель совета директоров AzSigorta Вилади Маниев, увеличение числа региональных отделений и предоставление более качественных услуг населению – одна из важных целей, которые компания ставит перед собой в стратегии развития.

«Мы является свидетелями развития в Нахчыване в последнее время и с сегодняшнего дня становимся участниками этого процесса. (…) Я уверен, что открытие нашего Нахчыванского филиала сыграет важную роль в этом направлении», - отметил Маниев.

СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года и входит в десятку ведущих компаний по сбору премий и производимых выплат. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 14,007 млн манатов.

Х.Насирзаде