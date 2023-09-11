Ташкент осуждает любое вмешательство во внутренние дела Азербайджана – МИД Узбекистана

Министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана в понедельник выступило с заявлением в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
«Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественного Азербайджана, осуждает любое вмешательство в его внутренние дела», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД подчеркивает, что Узбекистан не признает так называемые «президентские выборы», проведенные в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября 2023 года.
Р.Керимов
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