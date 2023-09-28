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Внешняя политика 28.09.2023 14:14

Байрамов провел телефонный разговор с Саидовым

Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов провели в четверг телефонный разговор, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе разговора Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом, произошедшим возле международного аэропорта Ташкента и пожелал выздоровления пострадавшим в результате взрыва, отмечает МИД Азербайджана

Стороны также обсудили вопросы текущей повестки дня двустороннего сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе

Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.

Как сообщалось ранее, взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел минувшей ночью в 02:43 (01:43 по Баку) на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом. В результате инцидента погиб один человек, 163 человека пострадали (24 госпитализированы).

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, РАЗГОВОР


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