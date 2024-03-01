Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества Баку и Ташкента

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов "на полях" Дипломатического форума в Анталье в пятницу провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущей повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональную ситуацию в постконфликтный период. Байрамов отметил позитивное развитие многоплановых отношений в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах», - отмечается в информации МИД.
Коснувшись вопроса проведения в Баку 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), азербайджанский министр отметил, что Баку готов сотрудничать с Ташкентом в реализации совместных мер в этом направлении.
В ответ Саидов заявил, что Узбекистан готов внести свой вклад в предстоящее мероприятие.
Байрамов также подробно проинформировал коллегу о ходе переговоров Азербайджана с Арменией по нормализации отношений. При этом глава МИД Азербайджана отметил, что военно-политические провокации со стороны Армении в последнее время приняли интенсивный характер, а также агрессивная риторика Еревана на фоне активного вооружения являются рисками для мирного процесса.
«В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале выросли на 0,3%
Италия с 2020г получила по TAP более 26 млрд куб.м газа из Азербайджана - министр
Азербайджан входит в топ-5 экспортеров трубопроводного газа в Европу, поставил за 9 мес. 2023г 8,4 млрд куб. м – ЕК
11 кг кокаина из Бельгии нашли среди бананов в порту Петербурга
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Вене
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 41 нарушителя госграницы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Пентагон на три месяца продлил размещение дивизиона ЗРК Patriot в Польше
Армения прямо сейчас готова открыть границы с Турцией
Ряд районов Таджикистана, включая столицу, несколько часов оставались без электричества
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы