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Внешняя политика 01.03.2024 14:56

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества Баку и Ташкента

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов "на полях" Дипломатического форума в Анталье в пятницу провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущей повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональную ситуацию в постконфликтный период. Байрамов отметил позитивное развитие многоплановых отношений в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах», - отмечается в информации МИД.

Коснувшись вопроса проведения в Баку 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), азербайджанский министр отметил, что Баку готов сотрудничать с Ташкентом в реализации совместных мер в этом направлении.

В ответ Саидов заявил, что Узбекистан готов внести свой вклад в предстоящее мероприятие.

Байрамов также подробно проинформировал коллегу о ходе переговоров Азербайджана с Арменией по нормализации отношений. При этом глава МИД Азербайджана отметил, что военно-политические провокации со стороны Армении в последнее время приняли интенсивный характер, а также агрессивная риторика Еревана на фоне активного вооружения являются рисками для мирного процесса.

«В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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