Госдеп будет следить за результатами встречи лидеров РФ и КНДР

Администрация США будет следить за результатами саммита президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, готова вводить санкции против тех, кто будет оказывать поддержку РФ в спецоперации на Украине, заявили в понедельник в Госдепартаменте.
"Мы будем тщательно следить за результатами этой встречи", - сказал представитель госдепа Мэтью Миллер, отвечая на брифинге на вопрос о грядущей встрече лидеров РФ и КНДР.
"Я думаю, что мы будем смотреть, какой будет результат встречи. Мы всегда рассматривали введение санкций и привлечение к ответственности тех стран и организаций, которые помогают России вести военные действия", - отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится с Чен Ыном в ближайшие дни и обсудит с ним двусторонние отношения. Он рассказал, что в рамках визита Ким Чен Ына запланированы российско-северокорейские переговоры в формате делегаций, и "при необходимости" Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры один на один.
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