МЭА: Мировой рынок нефти стал дефицитным, НПЗ едва справляются с запросом рынка

Ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ на уровне более 2,5 млн баррелей в сутки с начала 2023 года до сих пор компенсировалось увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

Рекордные поставки из США и Бразилии удерживали предложение стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,9 млн б/с с января по август, в то время как Иран, все еще находящийся под санкциями, увеличил добычу примерно на 600 тыс. б/с.

"Но начиная с сентября снижение добычи ОПЕК+, во главе с Саудовской Аравией, приведет к значительному дефициту предложения в IV квартале. Отмена сокращений в начале 2024 года сместит баланс в сторону профицита. Однако запасы нефти будут находиться на некомфортно низком уровне, что увеличит риск нового всплеска волатильности, который не будет ни в интересах производителей, ни потребителей, учитывая хрупкую экономическую ситуацию", - полагают эксперты.

По оценке МЭА, в августе цены на нефть были относительно спокойными, а волатильность была на многолетне низких уровнях. Но сентябрьское решение Саудовской Аравии и России продлить сокращения на 1,3 млн б/с до конца года (Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 млн б/с, а Россия - экспорт на 300 тыс. б/с - ИФ) спровоцировало скачок цен на нефть Brent выше $90 за баррель - на 10-месячный максимум. Рынок нефти и так был напряженным, а в августе, по оценке, мировые коммерческие запасы продемонстрировали резкое падение на 76,3 млн баррелей.

Ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн б/с во II полугодии 2023 года по сравнению с I полугодием 2023 года превзойдет предложение на 1,24 млн б/с, считают аналитики.

По оценке МЭА, в III квартале баланс мирового рынка нефти перерос в дефицит, поскольку увеличение сокращения поставок совпало с рекордно высоким спросом. Так, в июле МЭА оценивает дефицит в 1,5 млн б/с, в августе - в 1,7 млн б/с, что является самым высоким показателем с 2021 года, когда было осуществлено рекордное сокращение поставок ОПЕК+, чтобы сократить профицит, накопившийся во время пандемии COVID-19. В I квартале 2023 года МЭА подсчитало профицит на рынке нефти в объеме 1,5 млн б/с, во II кв. - профицит в 80 тыс. б/с.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Китай, похоже, будет обеспечивать 75% прироста мирового спроса на нефть в этом году, или 1,6 млн б/с из общего объема в 2,2 млн б/с. Но рост мирового спроса резко замедлится примерно до 1 млн б/с в 2024 году, поскольку восстановление экономики выдохлось, а рост эффективности, распространение электромобилей и работа из дома еще больше сдерживают потребление", - пишет МЭА.

Аналитики также отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос, особенно на дистилляты. Растущие крэк-спреды на нефтепродукты и находящаяся на многолетних максимумах маржа нефтепереработчиков не смогли стимулировать существенный рост производства.

Неоптимальное распределение нефти после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, а также сокращения поставок нефти ОПЕК+ привело к тому, что переработка НПЗ Европы и азиатских стран ОЭСР находятся на уровнях значительно ниже прошлого года, пишет МЭА.