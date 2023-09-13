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Регион 13.09.2023 17:39

Армения очень заинтересована в открытии региональных коммуникаций - Пашинян

Армения заинтересована в реализации региональных экономических проектов на основе уважения своего суверенитета, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы выступаем за задействование железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх (Азербайджан-Армения-Нахчыван - ИФ) Считаем, что для Армении это очень важный проект. Мы за разблокирование региональных транспортных коммуникаций. Мы за то, чтобы Азербайджан и Турция имели возможность коммуникации по территории Армении. Мы не против, чтобы по территории Армении проходили нефтепроводы, газопроводы, линии электропередач, и заинтересованы в этих программах", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, "все это должно происходить на основе уважения суверенитета как Армении, так и остальных стран".

Пашинян заявил, что "хоть завтра" Армения готова начать работы по открытию региональных коммуникаций.

"Уже долгое время есть проект по открытию трех КПП Армении на границе с Азербайджаном", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РЕГИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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