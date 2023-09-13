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Происшествия 13.09.2023 20:43

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели в среду трех военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства.

"13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что по факту произошедшего ведется расследование.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ


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