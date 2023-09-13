Пашинян: российские миротворцы провалили свою миссию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российский миротворческий контингент не справился со своей миссией в Карабахе, но, с другой стороны, не знает, какая бы там была ситуация без миротворцев.
"Да, российские миротворцы провалили свою миссию. Но, с другой стороны, не могу сказать, что если бы российских миротворцев не было (в Карабахе - ИФ), то сейчас ситуация в этих условиях была бы лучшей. Хочу, чтобы этот нюанс мы хорошо и правильно поняли", - сказал Пашинян в интервью изданию Politico Europe.
На вопрос, в чем причина - события в Украине и занятость российской стороны и намеренное решение, Пашинян ответил: "Считаю, что оба фактора имеют определенную роль, поскольку в результате событий в Украине возможности России изменились, но с другой стороны есть и второй фактор, который вы отметили. Оба фактора, по моей оценке, присутствуют".
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