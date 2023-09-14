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Дальнее зарубежье 14.09.2023 09:05

Бюджет США в августе был профицитным, дефицит за 11 месяцев фингода вырос в 1,6 раза

Профицит госбюджета США в августе составил $89,256 млрд по сравнению с дефицитом в размере $219,596 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и составили $193,875 млрд. Это было обусловлено тем, что правительство не потратило $319 млрд, выделенных на программу погашения студенческих кредитов, поскольку она была заблокирована Верховным судом.

За 11 месяцев 2023 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 1,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,524 трлн.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 9,9%, составив $3,972 трлн.

При этом расходы выросли на 2,6% и достигли $5,496 трлн. В основном повысились затраты в рамках программ медицинского страхования Medicare и Medicaid, а также в системе социального страхования.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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