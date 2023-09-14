Бюджет США в августе был профицитным, дефицит за 11 месяцев фингода вырос в 1,6 раза

Профицит госбюджета США в августе составил $89,256 млрд по сравнению с дефицитом в размере $219,596 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета уменьшились на 6,8% - до $283,13 млрд. Между тем расходы упали на 63% и составили $193,875 млрд. Это было обусловлено тем, что правительство не потратило $319 млрд, выделенных на программу погашения студенческих кредитов, поскольку она была заблокирована Верховным судом.
За 11 месяцев 2023 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 1,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,524 трлн.
Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 9,9%, составив $3,972 трлн.
При этом расходы выросли на 2,6% и достигли $5,496 трлн. В основном повысились затраты в рамках программ медицинского страхования Medicare и Medicaid, а также в системе социального страхования.
Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.
Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.
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