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Дальнее зарубежье 14.09.2023 12:28

США возобновили контртеррористические операции с использованием БПЛА в Нигере

США возобновили использование беспилотников в рамках миссии по борьбе с терроризмом в Нигере, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВВС Соединенных Штатов Джеймса Хекера.

"Сейчас мы проводим если и не 100% операций, которыми занимались ранее, то достаточно большое количество миссий", - заявил Хекер на пресс-конференции.

Генерал добавил, что дипломатические усилия для установления отношений с совершившими переворот в Нигере военными позволили США возобновить операции, в которых задействованы как беспилотники, так и пилотируемые самолеты, хотя их количество значительно меньше, чем до переворота. Он отметил, что эти операции возобновились несколько недель назад.

Представитель Пентагона Пэт Райдер чуть позже заявил, что целью миссии является защита американских военных.

"Соединенные Штаты всегда сохраняют за собой право проводить операции для защиты наших сил и персонала, если потребуется", - поделился Райдер.

"Мы не возобновили обучение сотрудников сил безопасности или контртеррористическое сотрудничество в Нигере. Мы не будем вдаваться в подробности наших операций в целях безопасности", - добавил он.

До переворота Нигер был одним из важнейших центров сосредоточения усилий США и Европы по борьбе с боевиками группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) и "Исламского государства" (запрещена в России).

В частности, США выделили около $500 млн на наращивание сил в Нигере, включая $110 млн на строительство базы беспилотников в городе Агадес, и разместили в стране около 1100 военнослужащих.

Теперь, по словам Хекера, Соединенные Штаты ведут переговоры с другими странами в регионе, он не уточнил, с какими именно, на случай, если им понадобится организовать альтернативные операции с использованием беспилотников в других местах.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером объявили генерала Абдурахмана Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили в поддержку Базума и не исключают проведение военной операции на территории Нигера, если попытки найти дипломатическое решение кризиса не дадут результатов.

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Тэги: США, НИГЕР, БЕСПИЛОТНИКИ


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