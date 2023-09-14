Азербайджанским военным, погибшим в результате крушения военного транспорта, будет присвоен статус шехидов

Трем военнослужащим ВС Азербайджана, погибшим накануне в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом, будет присвоен статус шехидов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» завотделом по связям с общественностью и международным связям Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Пярвиз Садраддинов.

«Всем троим военнослужащим азербайджанской армии, погибшим в результате данного происшествия, будет присвоен статус шехидов на основании уведомления, представленного воинской частью в Госслужбу по мобилизации и призыву на военную службу", - сказал Садраддинов.

Как сообщило накануне Минобороны Азербайджана, 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

По факту крушения ведется расследование.

Р.Ахмедов