Почти 30 военных погибли в Нигере в бою против террористов

Атака террористов привела к гибели 29 военнослужащих Нигера близ границы с Мали, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.
"По предварительным данным, в ходе атаки убиты 29 человек, еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Минобороны Нигера.
Минобороны также сообщило, что погибшие военные как раз участвовали в контртеррористической операции в районе границы Нигера и Мали.
В ходе столкновения солдаты армии Нигера убили, по оценкам Минобороны, несколько десятков террористов.
ЭФЭ отмечает, что это - самое кровопролитное боестолкновение военных с террористами в Нигере с тех пор, как ранее в этом году в стране власть захватили военные.
26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.
Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.
В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили в поддержку Базума и не исключают проведение военной операции на территории Нигера, если попытки найти дипломатическое решение кризиса не дадут результатов.
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